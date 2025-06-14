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Шипачёв: раньше губы надувал от журналистов, а сейчас понимаю — это часть работы

Шипачёв: раньше губы надувал от журналистов, а сейчас понимаю — это часть работы
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв рассказал о своём отношении к активностям в медиа.

— Как ты относишься к активностям в медиа?
— Сначала отрицательно, а потом побывал в Вегасе, там всё по-другому, для них это часть работы. Просто раньше нам никто это не объяснял, а сейчас есть пресс-службы, ты общаешься с журналистами, это часть работы. Сейчас смотрю на тех, кто не даёт интервью, вспоминаю себя, раньше тоже губы надувал от журналистов, а сейчас понимаю, что интервью — нормальное явление, нужно делать, — заявил Шипачёв в подкасте YouTube-канала «Коробка».

38-летний форвард в прошедшем сезоне провёл 66 игр в регулярном чемпионате и заработал 57 (15+42) очков. В плей-офф на счету Шипачёва девять матчей, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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