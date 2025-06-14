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Генеральный директор «Трактора» заявил, что Бенуа Гру останется главным тренером команды

Генеральный директор «Трактора» заявил, что Бенуа Гру останется главным тренером команды
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что канадский специалист Бенуа Гру останется главным тренером команды на следующий сезон.

— Канадец Бенуа Гру остаётся главным тренером «Трактора»?
— Да, Бенуа остаётся. Его ассистенты Борис Миронов и Юрий Кузьменков уходят в другие клубы. Мы рады, что у нас выросли достойные тренеры. Команду будем усиливать под те задачи, под тот функционал, что требует Бенуа Гру.

Хочу сказать, что в целом он задал высокую планку, высокие стандарты работы для всего тренерского штаба. Все они всегда ищут какие-то улучшения, усиления игры… Вот, к примеру, взять игру «Трактора» в первых периодах. Бывает, что не идёт игра, что-то не получается. В перерыве или по ходу матча Бенуа вносит коррективы, направляет, меняет сочетания звеньев. И такой поиск даёт результат и лично меня подкупает, — приводит слова Савина «Комсомольская правда».

Напомним, Бенуа Гру вывел «Трактор» в финал Кубка Гагарина в свой первый год работы в клубе. В финальной серии плей-офф КХЛ челябинская команда проиграла «Локомотиву» со счётом 1-4.

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