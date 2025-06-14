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Журналист The Athletic: защитник Дмитрий Орлов, скорее всего, покинет «Каролину»

Журналист The Athletic: защитник Дмитрий Орлов, скорее всего, покинет «Каролину»
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Североамериканский журналист Джеймс Миртл в статье на сайте The Athletic сообщил, что защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов с большой долей вероятности не вернётся в стан «ураганов».

Напомним, срок действия текущего контракта 33-летнего хоккеиста с «Каролиной» завершается 1 июля 2025 года. В сезоне-2024/2025, в котором «Харрикейнз» дошли до полуфинала Кубка Стэнли, на счету Дмитрия 76 матчей в регулярном чемпионате (28 очков, 6+22) и 15 матчей в плей-офф (4 очка, 0+4).

Ранее Орлов заявлял о своём желании продлить истекающий контракт со своим нынешним клубом, вспоминая, как нелегко ему дался уход из «Вашингтон Кэпиталз».

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