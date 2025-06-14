Вадим Шипачёв: за НХЛ не слежу, только за Саней Овечкиным

38-летний нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв назвал опыт игры в НХЛ интересным и отметил, что это всё осталось далеко в прошлом. Напомним, в 2017 году форвард сыграл за «Вегас Голден Найтс» три игры, где забил один гол.

— Опыт интересный, но я перелистнул страницу. Сейчас спокойно. Поначалу говорили, что слабак, не выдержал конкуренции. Это моя жизнь, а не чья-то. Я так решил.

— За НХЛ следишь?

— Нет, только за Саней Овечкиным. Давно это было, — сказал Шипачёв в подкасте YouTube-канала «Коробка».

В прошедшем сезоне форвард провёл 66 игр в регулярном чемпионате за минское «Динамо» и заработал 57 (15+42) очков. В плей-офф на счету Шипачёва девять матчей, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами.