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«Партия сказала «надо». Ротенберг рассказал, как отреагировал на своё увольнение из СКА

«Партия сказала «надо». Ротенберг рассказал, как отреагировал на своё увольнение из СКА
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Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, как относится к своему увольнению из санкт-петербургского клуба.

«Для любого человека увольнение не очень приятное событие. Нужно воспринимать это как должное, в эмоциональном плане я больше переживаю за тех ребят и малышей, с которыми мы только начинали работу, которую планировали довести до определённого результата. Есть руководство: партия сказала «надо» — комсомол ответил «есть», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

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