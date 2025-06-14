Гендиректор «Трактора» ответил на вопрос о возможном возвращении Евгения Кузнецова в клуб

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин допустил возвращение в клуб 33-летнего форварда Евгения Кузнецова.

– Есть вероятность возвращения в «Трактор» челябинского воспитанника известного форварда Евгения Кузнецова?

– Так скажу: есть вероятность. Но нужно понимать, что тренерский штаб будет рассматривать различных кандидатов на нужные позиции. Словом, решение будет приниматься с учётом всех обстоятельств, – приводит слова Савина «Комсомольская правда».

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за СКА. Нападающий является воспитанником «Трактора», хоккеист выступал за челябинский клуб с 2005 по 2009 год.