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Гендиректор «Трактора» ответил на вопрос о возможном возвращении Евгения Кузнецова в клуб

Гендиректор «Трактора» ответил на вопрос о возможном возвращении Евгения Кузнецова в клуб
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин допустил возвращение в клуб 33-летнего форварда Евгения Кузнецова.

– Есть вероятность возвращения в «Трактор» челябинского воспитанника известного форварда Евгения Кузнецова?
– Так скажу: есть вероятность. Но нужно понимать, что тренерский штаб будет рассматривать различных кандидатов на нужные позиции. Словом, решение будет приниматься с учётом всех обстоятельств, – приводит слова Савина «Комсомольская правда».

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за СКА. Нападающий является воспитанником «Трактора», хоккеист выступал за челябинский клуб с 2005 по 2009 год.

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