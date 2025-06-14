«Авангард» заключил трёхлетний контракт с обладателем Кубка Стэнли Александром Волковым

«Авангард» заключил трёхлетний контракт с обладателем Кубка Стэнли, 27-летним нападающим Александром Волковым. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба в телеграм-канале.

В минувшем сезоне Волков выступал за минское «Динамо». В регулярном чемпионате форвард принял участие в 67 матчах и набрал 48 (18+30) очков, его показатель полезности составил «+18». В плей-офф он заработал 5 (3+2) очков в семи играх, а его полезность составила «+6».

Волков является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», за которую выступал с 2019 по 2021 год.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард подпишет контракт с омским «Авангардом». Отмечалось, что структура контракта форварда будет выглядеть как 110/120/120, что означает зарплату форварда в миллионах рублей в каждый из трёх сезонов по контракту.