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Пашков — о «Сибири»: без Мёрфи, Бека и Андреоффа будет очень тяжело

Пашков — о «Сибири»: без Мёрфи, Бека и Андреоффа будет очень тяжело
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Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что в следующем сезоне КХЛ новосибирской «Сибири» будет тяжело.

«Без Мёрфи, Бека и Андреоффа клубу из Новосибирска будет очень тяжело. Ещё и потому, что регион в последнее десятилетие никак не может наладить воспитание молодёжи. В прессе рекламируют новичков «Сибири» Ткачёва и Сошникова. По Ткачёву у меня есть вопросы – в последние годы он идёт по нисходящей, был незаметен в плей-офф, и не случайно «Трактор» так легко от него отказался.

Сошников в «Адмирале» провёл хороший сезон, стал капитаном, для «Сибири» это усиление. Но ни в коем случае не компенсация всех потерянных легионеров. Плюс всё это возрастные игроки. А в Сибири и на Дальнем Востоке ноги должны быть молодыми и свежими. Тут самый печальный пример – прошлогодний «Амур», – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

В прошедшем сезоне «Сибирь» в первом раунде розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступила в семи встречах уфимскому «Салавату Юлаеву» — 3-4.

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