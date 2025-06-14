Форвард «Северстали» Аймурзин рассказал, в чём уникальность новичка «Монреаля» Демидова

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал, в чём уникальность российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

«Для меня открытием прошедшего сезона КХЛ стал Ваня Демидов. Очень классный сезон провёл. Удалось с ним вместе поиграть, и это круто. Его уникальность в том, что ему понадобилось меньше времени, чем остальным, чтобы сразу начать делать результат, а не отбывать номер на льду», — приводит слова Аймурзина Legalbet.

Демидов в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром СКА в регулярке, где набрал 49 (19+30) очков за 65 проведённых игр. Иван оказался лучшим снайпером и бомбардиром петербуржцев в плей-офф (три гола, пять очков, шесть игр) при игровом времени 17.03. В апреле форвард подписал с «Монреалем» трёхлетний контракт новичка и дебютировал в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3).