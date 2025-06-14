«Классный хоккей». Кори Перри оценил качество игры в финале Кубка Стэнли

40-летний нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Кори Перри высказался о качестве хоккея в финале Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». На данный момент состоялось четыре матча, счёт в серии равный — 2-2. Пятая игра пройдёт в Эдмонтоне 15 июня.

«Три игры из четырёх закончились в овертайме. Возьмите две отличные, равные по силе команды и получите классный хоккей. И у «Пантерз», и у «Эдмонтона» есть суперзвёзды. Приятно быть частью этого», – приводит слова Перри пресс-служба НХЛ.

Напомним, в четвёртой игре с «Флоридой», которая прошла в Санрайзе (США, штат Майами) в ночь с 12 на 13 июня мск, «Эдмонтон» после первого периода уступал со счётом 0:3. Во втором периоде «нефтяники» забросили три шайбы и сравняли счёт. В третьем периоде гости вышли вперёд, но за 19 секунд до финальной сирены «Флориде» удалось восстановить равенство и перевести игру в овертайм, на 12-й минуте которого Леон Драйзайтль принёс победу «Ойлерз».