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Форвард «Авангарда» Каблуков назвал лучшего российского нападающего XXI века

Форвард «Авангарда» Каблуков назвал лучшего российского нападающего XXI века
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37-летний нападающий «Авангарда» Илья Каблуков назвал форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим российским игроком XXI века.

«Тут и думать нечего. Конечно, Овечкин. Его рекорд по голам в НХЛ никто не перебьёт в ближайшее время. Он номер один в мире! Никаких других нету», — приводит слова Каблукова Legalbet.

Напомним, в прошлом сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. У Гретцки было 894 шайбы, теперь рекордсменом является россиянин, у которого 897 точных бросков. Овечкин является автором множества рекордов в НХЛ и обладателем Кубка Стэнли.

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