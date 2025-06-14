Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Расстроились жутко». Гендиректор «Трактора» — о поражении в финале Кубка Гагарина

«Расстроились жутко». Гендиректор «Трактора» — о поражении в финале Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о своих эмоциях после поражения команды в финале Кубка Гагарина от «Локомотива» (1-4).

— Каковы были эмоции после окончания финальной серии с ярославским «Локомотивом»?
— Расстроились. Расстроились жутко. Даже скрывать не буду. Не было никакой радости. И лично я расстроился в первую очередь за парней. Я видел, с каким трудом им дался этот путь, начиная с предсезонной подготовки, регулярного чемпионата, плей-офф, каждый из его раундов. Расстроился за то, что этот их путь и труд не привёл к максимальному результату. Хотя, безусловно, они его заслуживали. Они точно были достойны победы в Кубке Гагарина. Видимо, пока ещё не время.

Не было ни капли радости… Но потом стало отпускать. И, конечно, этот результат не хочется и нельзя обесценивать. Парни добыли серебряные медали. И в целом сезон можно назвать успешным. Именно так, на свежую голову, воспринимается результат всего сезона. Но, повторю, сожаление об упущенной возможности, в первую очередь за парней — оно, конечно, до сих пор присутствует, — приводит слова Савина «Комсомольская правда».

Материалы по теме
Гендиректор «Трактора» ответил на вопрос о возможном возвращении Евгения Кузнецова в клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android