«Расстроились жутко». Гендиректор «Трактора» — о поражении в финале Кубка Гагарина

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о своих эмоциях после поражения команды в финале Кубка Гагарина от «Локомотива» (1-4).

— Каковы были эмоции после окончания финальной серии с ярославским «Локомотивом»?

— Расстроились. Расстроились жутко. Даже скрывать не буду. Не было никакой радости. И лично я расстроился в первую очередь за парней. Я видел, с каким трудом им дался этот путь, начиная с предсезонной подготовки, регулярного чемпионата, плей-офф, каждый из его раундов. Расстроился за то, что этот их путь и труд не привёл к максимальному результату. Хотя, безусловно, они его заслуживали. Они точно были достойны победы в Кубке Гагарина. Видимо, пока ещё не время.

Не было ни капли радости… Но потом стало отпускать. И, конечно, этот результат не хочется и нельзя обесценивать. Парни добыли серебряные медали. И в целом сезон можно назвать успешным. Именно так, на свежую голову, воспринимается результат всего сезона. Но, повторю, сожаление об упущенной возможности, в первую очередь за парней — оно, конечно, до сих пор присутствует, — приводит слова Савина «Комсомольская правда».