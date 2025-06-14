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«Торпедо» подписало трёхлетний контракт с 17-летним вратарём Маратом Сабитовым

«Торпедо» подписало трёхлетний контракт с 17-летним вратарём Маратом Сабитовым
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«Торпедо» в своём телеграм-канале объявило о подписании 17-летнего голкипера Марата Сабитова. Трёхстороннее соглашение игрока с клубом рассчитано на три года.

В дебютном сезоне МХЛ Сабитов провёл 40 матчей за «Чайку» с 92,4% отражённых бросков, заработав коэффициент надежности 2,40. Также на счету Марата одна передача в победном матче со «Спартаком» (4:3), а также один матч без пропущенных шайб. В четвертьфинале Кубка Харламова голкипер был признан лучшим по проценту отражённых бросков (97,1%) и вошёл в символическую сборную лиги.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».

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