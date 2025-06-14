Пикар начнёт в старте 5-й матч серии с «Флоридой». Он ещё не проигрывал в этом плей-офф
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Кэлвин Пикар назначен стартовым вратарём на пятый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщает Sportsnet в социальной сети X (ранее Twitter).
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что 33-летний голкипер ещё не проиграл ни одного матча в этом плей-офф. В предыдущей встрече Пикар вышел на лёд вместо Стюарта Скиннера после первого периода при текущем счёте 0:3. В итоге матч завершился в овертайме со счётом 5:4 в пользу «Ойлерз».
Таким образом счёт в серии стал равным — 2-2. Пятый матч между командами состоится в ночь на 15 июня в Эдмонтоне (Канада) и начнётся в 3:00 по московскому времени.
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