Пикар начнёт в старте 5-й матч серии с «Флоридой». Он ещё не проигрывал в этом плей-офф

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Кэлвин Пикар назначен стартовым вратарём на пятый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщает Sportsnet в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что 33-летний голкипер ещё не проиграл ни одного матча в этом плей-офф. В предыдущей встрече Пикар вышел на лёд вместо Стюарта Скиннера после первого периода при текущем счёте 0:3. В итоге матч завершился в овертайме со счётом 5:4 в пользу «Ойлерз».

Таким образом счёт в серии стал равным — 2-2. Пятый матч между командами состоится в ночь на 15 июня в Эдмонтоне (Канада) и начнётся в 3:00 по московскому времени.