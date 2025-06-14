Генменеджер «Авангарда»: довольны, что на фоне большой конкуренции Волков выбрал наш клуб

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с нападающим Александром Волковым.

«Для усиления атакующей линии мы искали двустороннего форварда-универсала, который умеет одинаково сильно играть как у чужих, так и у своих ворот. Для Ги Буше и его тактики наличие таких хоккеистов в составе крайне важно.

Александр Волков выступал в Северной Америке и после своего возвращения из-за океана был ключевой фигурой в каждой команде. Это крепкий солидный нападающий для топ-6, который поможет нам в новом сезоне.

Мы довольны, что по итогам переговоров на фоне большой конкуренции Александр выбрал именно наш клуб для продолжения карьеры, заключив трёхлетний контракт», — приводит слова Волкова пресс-служба «Авангарда».

В минувшем сезоне Волков выступал за минское «Динамо». В регулярном чемпионате форвард принял участие в 67 матчах и набрал 48 (18+30) очков, его показатель полезности составил «+18». В плей-офф он заработал 5 (3+2) очков в семи играх, а его полезность составила «+6».