Россияне не вошли в десятку лучших защитников драфта в рейтинге сайта НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала список из 10 лучших защитников предстоящего драфта НХЛ — 2025. Россияне не вошли в десятку лучших защитников драфта в рейтинге сайта НХЛ. Возглавил топ 17-летний защитник «Эри Оттерс» Мэттью Шефер.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»).

2. Радим Мртка («Сиэтл Тандербёрдс»).

3. Джексон Смит («Трай-Сити»).

4. Кашон Эйтчесон («Бэрри Колтс»);

5. Логан Хенслер («Висконсин»).

6. Саша Бумединн (Университет Бостона).

7. Кэмерон Рид («Китченер Рейнджерс»).

8. Генри Бржустевиц («Лондон Найтс»).

9. Блейк Фиддлер («Эдмонтон Ойл Кингс»).

10. Саймон Вон («Ошава»).

Напомним, драфт НХЛ — 2025 пройдёт в ночь с 27 на 28 июня. Это будет 63-й драфт. Он состоится в Лос-Анджелесе (Калифорния). Впервые в истории драфт НХЛ пройдёт децентрализованно, делегации клубов будут работать из своих офисов.