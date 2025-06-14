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Александр Пашков высказался о Дмитрии Рашевском и «Авангарде»

Александр Пашков высказался о Дмитрии Рашевском и «Авангарде»
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Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о возможном переходе нападающего Дмитрия Рашевского из московского «Динамо» в «Авангард». Форвард, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение омского клуба.

— Надо понимать, что Рашевский – очень важный актив для атаки «Динамо». Ему 24 года, он находится в расцвете сил, его звено – это 30-40% от потенциала всей атаки «Динамо». Бывший генменеджер «Динамо», который перешёл в «Авангард» (Алексей Сопин. – Прим. «Чемпионата»), – профессионал, он знает силу Рашевского. Отсюда такое предложение Омска, которое «Динамо» было вынуждено повторить.

– Но агент игрока уже сказал, что тот хочет играть в Омске, поскольку там работает тренер из НХЛ.
– Послушайте, в нашем хоккее работает только один фактор – деньги. Фактор тренера из НХЛ – от лукавого. Не воспринимайте его всерьёз, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Отметим, что «Динамо» повторило условия и сохранило за собой права на хоккеиста. Если бы московский клуб отказался повторять данное предложение, то Рашевский перешёл бы в «Авангард», а «Динамо» получило бы денежную компенсацию.

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