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«Эдмонтон» — «Флорида»: онлайн-трансляция 5-го матча финала Кубка Стэнли начнётся в 3:00

«Эдмонтон» — «Флорида»: онлайн-трансляция 5-го матча финала Кубка Стэнли начнётся в 3:00
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В ночь на 15 июня на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоится пятый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз». Встреча начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в серии равный — 2-2.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что команды встречаются в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги второй год подряд. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 победу в семи матчах одержала «Флорида» со счётом 4-3.

Напомним, в полуфинале плей-офф НХЛ «Эдмонтон» одолел «Даллас Старз» (4-1). «Флорида» в 1/2 финала Кубка Стэнли была сильнее «Каролины Харрикейнз» (4-1).

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