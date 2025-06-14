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Капитан «Эдмонтона» Макдэвид высказался перед пятым матчем с «Флоридой» в финале КС

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид высказался перед пятым матчем с «Флоридой» в финале КС
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от предстоящего пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2-2). Встреча состоится в ночь на 15 июня в Эдмонтоне и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очевидно, что это совсем не то же самое, что в прошлом году. Тогда мы проигрывали три матча подряд, цеплялись за серию. Сегодня вечером у нас есть шанс показать себя с лучшей стороны, приложив максимум усилий. Мы очень рады. Я уверен, что они тоже в восторге. Все взволнованы. Это большая игра», – приводит слова Макдэвида пресс-служба НХЛ.

Напомним, команды встречаются в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги второй год подряд. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 победу в семи матчах одержала «Флорида» со счётом 4-3.

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