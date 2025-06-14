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Симашев: Сергачёв мой пример для подражания, хотел бы однажды выйти на его уровень

Симашев: Сергачёв мой пример для подражания, хотел бы однажды выйти на его уровень
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Российский защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев заявил, что хотел бы однажды выйти на один уровень со своим одноклубником защитником Михаилом Сергачёвым.

«Мы общаемся с Мишей и станем ещё ближе, когда я начну играть в НХЛ. Сейчас нельзя сказать, что мы близкие друзья. Может быть, в будущем мы ими станем. Думаю, Сергачёв ещё устанет от меня и моих вопросов. Я планирую обращаться к нему за помощью по хоккею и бытовым вопросам. Миша хороший парень, он поможет мне, даже если это будет ему надоедать.

Сергачёв уже многого добился в НХЛ, это впечатляет. Два Кубка Стэнли и звание одного из лучших защитников лиги. Он мой пример для подражания. Очень жду момента, когда смогу научиться у него чему-нибудь. Я хотел бы однажды выйти на его уровень», — приводит слова Симашева RG.

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