Симашев: Сергачёв мой пример для подражания, хотел бы однажды выйти на его уровень

Российский защитник «Юты Мамонт» Дмитрий Симашев заявил, что хотел бы однажды выйти на один уровень со своим одноклубником защитником Михаилом Сергачёвым.

«Мы общаемся с Мишей и станем ещё ближе, когда я начну играть в НХЛ. Сейчас нельзя сказать, что мы близкие друзья. Может быть, в будущем мы ими станем. Думаю, Сергачёв ещё устанет от меня и моих вопросов. Я планирую обращаться к нему за помощью по хоккею и бытовым вопросам. Миша хороший парень, он поможет мне, даже если это будет ему надоедать.

Сергачёв уже многого добился в НХЛ, это впечатляет. Два Кубка Стэнли и звание одного из лучших защитников лиги. Он мой пример для подражания. Очень жду момента, когда смогу научиться у него чему-нибудь. Я хотел бы однажды выйти на его уровень», — приводит слова Симашева RG.