«Больше, чем хоккеист». Протас — о сравнении Овечкина с Роналду

Белорусский нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о сравнении стиля питания капитана столичной команды, россиянина Александра Овечкина и звёздного футболиста, порутгальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, отметив, что Овечкин, несмотря на критику, продолжает оставаться выдающимся снайпером в НХЛ и демонстрировать высокие результаты даже в возрасте почти 40 лет.

— Овечкин и Роналду — ровестники и выдающиеся спортсмены своего времен, но у них такой разный стиль питания.

— Профессионал всегда будет делать то, что у него работает на протяжении многих лет. Наверняка найдётся немало людей, тех же нутрициологов, которые скажут, что Овечкин многое мог бы делать по-другому, но факт остается фактом — он лучший снайпер в истории НХЛ. И пока не собирается заканчивать карьеру. И поэтому все вопросы отпадают. Будь я тренером по физподготовке, ничего не менял бы. Зачем, если всё это работает? Я, скорее, сам интересовался бы Сашиной системой подготовки, которая приводит к выдающемуся результату.

— Полагаю, у Овечкина мощная генетика.

— Это тоже, спорить глупо. Но надо понимать, что на одном здоровье долго не вытянешь. Хорошо, десять лет, ну пятнадцать, но Саше в сентябре исполнится 40! И он по-прежнему топ-игрок, продолжающий забрасывать и вести вперёд нашу команду. Как бы ты ни готовил свой организм, от травм уберечься невозможно, а преодолевать их и снова выходить на лёд — это уже сила характера. Психология, которая не выдается человеку вместе со свидетельством о рождении. И это уже полностью его заслуга — бить рекорды, которые казались недостижимыми. И опять же вести за собой команду. Просто потому, что Овечкин больше, чем хоккеист, — приводит слова Протаса белорусский портал Betnews.

Напомним, в минувшем сезоне 39-летний Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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