Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского в Кубке Стэнли до четырёх матчей
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В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12 0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече принимает участие российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, для которого это 116-я игра в плей-офф НХЛ за карьеру.
Бобровский сократил отставание от соотечественника Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого 120 матчей в Кубке Стэнли. Василевскому на данный принадлежит рекорд по числу матчей в плей-офф среди российских голкиперов.
На данный момент счёт в серии 2-2.
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