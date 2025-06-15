Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского в Кубке Стэнли до четырёх матчей

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече принимает участие российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, для которого это 116-я игра в плей-офф НХЛ за карьеру.

Бобровский сократил отставание от соотечественника Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого 120 матчей в Кубке Стэнли. Василевскому на данный принадлежит рекорд по числу матчей в плей-офф среди российских голкиперов.

На данный момент счёт в серии 2-2.