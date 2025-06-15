36-летний Бобровский вышел на чистое 15-е место среди вратарей по числу игр в Кубке Стэнли

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский принимает участие в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты в канадском Эдмонтоне на льду «Роджерс Плэйс». На момент написания новости идёт первый период. Счёт ничейный — 0:0.

Для Сергей Бобровского эта игра стала 116-й в карьере на Кубках Стэнли. Благодаря этому выходу на лёд российский вратарь вышел на чистое 15-е место в истории НХЛ по количеству матчей в плей-офф среди голкиперов, обойдя показатель Гленна Холла, который сыграл 115 матчей.

Рекорд по числу матчей в плей-офф среди вратарей принадлежит Патрику Руа с 247 играми. На втором и третьем местах находятся Мартин Бродо с 205 матчами и Марк-Андре Флёри, имеющий в активе 170 матчей. Замыкают пятерку лучших Эд Бельфор (161) и Грант Фюр (150).

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