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Беннетт повторил достижения Овечкина, Кросби и Хаймана в Кубке Стэнли

Беннетт повторил достижения Овечкина, Кросби и Хаймана в Кубке Стэнли
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В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06    

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Флориды». Одну из шайб в составе гостей забросил Сэм Беннетт. Для него этот гол стал 15-м в нынешнем сезоне Кубка Стэнли.

Беннетт стал четвёртым действующим игроком, которому удалось забить 15 голов за один розыгрыш плей-офф. Ранее это удавалось Заку Хайману (16 голов в 2024 году), Александру Овечкину (15 в 2018 году) и Сидни Кросби (15 в 2009 году), сообщает официальный сайт лиги.

На данный момент счёт в серии 2-2.

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