Сэм Беннетт обновил рекорд игроков «Флориды» в плей-офф НХЛ всех времён

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт отметился голом в первом периоде пятого матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» и обновил тем самым рекорд Кубка Стэнли в рамках франшизы «Пантерз». На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:0 в пользу гостей.

Шайба, заброшенная Беннеттом, стала 15-й для канадского игрока в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, он установил новый клубный рекорд по количеству голов в одном плей-офф НХЛ. Ранее этот рекорд, также принадлежащий ему, был установлен во втором матче турнира.

В регулярном сезоне НХЛ текущего года Беннетт записал на свой счёт 25 голов и 25 результативных передач в 76 играх.

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Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: