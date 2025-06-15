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Сэм Беннетт обновил рекорд игроков «Флориды» в плей-офф НХЛ всех времён

Сэм Беннетт обновил рекорд игроков «Флориды» в плей-офф НХЛ всех времён
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт отметился голом в первом периоде пятого матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» и обновил тем самым рекорд Кубка Стэнли в рамках франшизы «Пантерз». На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:0 в пользу гостей.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2-й период
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06    

Шайба, заброшенная Беннеттом, стала 15-й для канадского игрока в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, он установил новый клубный рекорд по количеству голов в одном плей-офф НХЛ. Ранее этот рекорд, также принадлежащий ему, был установлен во втором матче турнира.

В регулярном сезоне НХЛ текущего года Беннетт записал на свой счёт 25 голов и 25 результативных передач в 76 играх.

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