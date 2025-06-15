28-летний форвард «Флориды» Беннетт обновил рекорд по голам на выезде в Кубке Стэнли

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт, отметившийся заброшенной шайбой в первом периоде пятого матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», обновил тем самым новый рекорд Кубка Стэнли по числу голов в выездных матчах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Шайба Беннетта стала для канадца 13-й в гостях в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, что является лучшим результатом по голам на выезде в одном плей-офф. Таким образом, Сэм превзошёл свой же показатель в 12 заброшенных шайб в гостях, установленный им во втором матче финальной серии с «Ойлерз». До Беннетта рекорд семь лет назад установил форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли (11).

Всего у Беннетта 15 голов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее он также обновил рекорд клуба по голам в одном сезоне плей-офф НХЛ.

Материалы по теме Сэм Беннетт обновил рекорд игроков «Флориды» в плей-офф НХЛ всех времён

Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ: