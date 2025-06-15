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28-летний форвард «Флориды» Беннетт обновил рекорд по голам на выезде в Кубке Стэнли

28-летний форвард «Флориды» Беннетт обновил рекорд по голам на выезде в Кубке Стэнли
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт, отметившийся заброшенной шайбой в первом периоде пятого матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», обновил тем самым новый рекорд Кубка Стэнли по числу голов в выездных матчах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

Шайба Беннетта стала для канадца 13-й в гостях в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, что является лучшим результатом по голам на выезде в одном плей-офф. Таким образом, Сэм превзошёл свой же показатель в 12 заброшенных шайб в гостях, установленный им во втором матче финальной серии с «Ойлерз». До Беннетта рекорд семь лет назад установил форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли (11).

Всего у Беннетта 15 голов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее он также обновил рекорд клуба по голам в одном сезоне плей-офф НХЛ.

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