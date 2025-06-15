Маршан повторил результат Андерсона 31-летней давности в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Флориды». Одну из шайб в составе гостей забросил Брэд Маршан.

Маршан забил свой 12-й гол в карьере в финалах Кубка Стэнли. Последний финал, в котором выступал игрок с таким же количеством голов в решающей серии, состоялся в 1994 году — тогда отличился Гленн Андерсон из «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает официальный сайт лиги.

В нынешнем сезоне в Кубке Стэнли Маршан забил девять голов и сделал 10 результативных передач.

На данный момент счёт в серии 2-2.