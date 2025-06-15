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Маршан повторил результат Андерсона 31-летней давности в плей-офф НХЛ

Маршан повторил результат Андерсона 31-летней давности в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Флориды». Одну из шайб в составе гостей забросил Брэд Маршан.

Маршан забил свой 12-й гол в карьере в финалах Кубка Стэнли. Последний финал, в котором выступал игрок с таким же количеством голов в решающей серии, состоялся в 1994 году — тогда отличился Гленн Андерсон из «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает официальный сайт лиги.

В нынешнем сезоне в Кубке Стэнли Маршан забил девять голов и сделал 10 результативных передач.
На данный момент счёт в серии 2-2.

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