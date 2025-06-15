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Маршан и Беннетт установили рекорд финалов Кубка Стэнли в XXI веке

Маршан и Беннетт установили рекорд финалов Кубка Стэнли в XXI веке
Брэд Маршан
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В пятом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе третьего периода гости впереди — 4:1.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

В составе «пантер» дублем отметился нападающий Брэд Маршан, а ещё один гол забил Сэм Беннетт. Канадские форварды проводят выдающуюся серию и уже установили установили рекорд финалов Кубка Стэнли в XXI веке. Брэд и Сэм стали первой парой одноклубников в текущем столетии, каждому из членов которой удалось записать на свой счёт как минимум пять голов в главной серии сезона.

В 1918 году подобным достижением отметились Циклон Тэйлор и Майки Маккей, в 1920-м — Франк Найбор и Джэк Дэрраг, в 1955-м — Берни Джеффрион и Флойд Кэрри, в том же году — Алекс Делльвеккио, Горди Хоу и Тед Линдсэй, а в 1973-м — Айвэн Курнуайе и Фрэнк Маховлич. Спустя 52 года к этой компании присоединились Маршан (6 голов) и Беннетт (5 голов).

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