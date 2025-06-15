Маршан и Беннетт установили рекорд финалов Кубка Стэнли в XXI веке

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе третьего периода гости впереди — 4:1.
В составе «пантер» дублем отметился нападающий Брэд Маршан, а ещё один гол забил Сэм Беннетт. Канадские форварды проводят выдающуюся серию и уже установили установили рекорд финалов Кубка Стэнли в XXI веке. Брэд и Сэм стали первой парой одноклубников в текущем столетии, каждому из членов которой удалось записать на свой счёт как минимум пять голов в главной серии сезона.
В 1918 году подобным достижением отметились Циклон Тэйлор и Майки Маккей, в 1920-м — Франк Найбор и Джэк Дэрраг, в 1955-м — Берни Джеффрион и Флойд Кэрри, в том же году — Алекс Делльвеккио, Горди Хоу и Тед Линдсэй, а в 1973-м — Айвэн Курнуайе и Фрэнк Маховлич. Спустя 52 года к этой компании присоединились Маршан (6 голов) и Беннетт (5 голов).
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