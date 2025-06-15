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Перри вышел на третье место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди полевых игроков

Перри вышел на третье место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди полевых игроков
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В пятом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе третьего периода гости впереди — 4:1.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

В этом матче принимает участие нападающий «Эдмонтона» Кори Перри. Для ветерана НХЛ сегодняшняя встреча стала 236-й за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему он вышел на третье место среди полевых игроков по матчам в плей-офф НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Марком Мессье (236).

Среди полевых хоккеистов больше в Кубке Стэнли сыграли только Крис Челиос (266 матчей) и Никлас Лидстрём (263 матча). Стоит заметить, что общий топ-3 по количеству матчей в плей-офф НХЛ замыкает голкипер Патрик Руа с 247 матчами.

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