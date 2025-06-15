Перри вышел на третье место в истории НХЛ по матчам в плей-офф среди полевых игроков

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе третьего периода гости впереди — 4:1.

В этом матче принимает участие нападающий «Эдмонтона» Кори Перри. Для ветерана НХЛ сегодняшняя встреча стала 236-й за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему он вышел на третье место среди полевых игроков по матчам в плей-офф НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Марком Мессье (236).

Среди полевых хоккеистов больше в Кубке Стэнли сыграли только Крис Челиос (266 матчей) и Никлас Лидстрём (263 матча). Стоит заметить, что общий топ-3 по количеству матчей в плей-офф НХЛ замыкает голкипер Патрик Руа с 247 матчами.