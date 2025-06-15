«Флорида» обыграла «Эдмонтон» и теперь в шаге от завоевания второго подряд Кубка Стэнли

В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» прринимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей голами отметились Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт, Ээту Луостаринен (1+1) и дубль на счету Брэда Маршана. В активе российского голкипера Сергея Бобровского 19 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1». У гостей шайбы забросилили Коннор Макдэвид и Кори Перри. У россиянина Василия Подколзина — «-2».

Таким образом, благодаря победе в данной встрече «Флорида» вышла вперёд в серии — 3-2. Следующая игра между командами состоится 18 июня в Санрайзе. Начало — в 3:00 мск.

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