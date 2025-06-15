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Эдмонтон Ойлерз — Флорида Пантерз, результат матча 15 июня 2025, счёт 2:5, пятый матч финала плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» и теперь в шаге от завоевания второго подряд Кубка Стэнли
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В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» прринимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

В составе победителей голами отметились Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт, Ээту Луостаринен (1+1) и дубль на счету Брэда Маршана. В активе российского голкипера Сергея Бобровского 19 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1». У гостей шайбы забросилили Коннор Макдэвид и Кори Перри. У россиянина Василия Подколзина — «-2».

Таким образом, благодаря победе в данной встрече «Флорида» вышла вперёд в серии — 3-2. Следующая игра между командами состоится 18 июня в Санрайзе. Начало — в 3:00 мск.

Календарь плей-офф Кубка Стэнли
Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли
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