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Коннор Макдэвид стал третьим в истории НХЛ по скорости достижения 150 очков в плей-офф

Коннор Макдэвид стал третьим в истории НХЛ по скорости достижения 150 очков в плей-офф
Коннор Макдэвид
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В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

В составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился нападающий Коннор Макдэвид. Для канадского форварда это результативное действие стало юбилейным 150-м за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли. Таким образом канадский форвард установил третий результат в истории плей-офф НХЛ по скорости достижения 150 очков.

Сегодня Коннор провёл свой 95-й кубковый матч в плей-офф. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (68 матчей), второе место занимает Марио Лемье (86 матчей). Топ-3 замкнул Макдэвид (95).

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