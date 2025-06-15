Сэм Беннетт повторил редчайшее достижение Кубка Стэнли. В XXI веке такое делал один игрок

В пятом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе третьего периода гости впереди — 5:2. Их нападающий Сэм Беннетт отличился голом и вписал своё имя в историю НХЛ.

Канадец благодаря этому голу продлил свою серию заброшенных шайб в гостевых встречах плей-офф НХЛ до шести матчей, став пятым игроком в истории плей-офф с такой продолжительной серией. Более длительную серию показывал лишь Брайн Пропп из «Филадельфии Флайерз» в 1989 году.

В XXI веке такую серию удавалось показать лишь Марку Шайфли из «Виннипег Джетс», он также забивал в шести гостевых матчах плей-офф подряд в 2018 году.

Напомним, в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Беннетта 14 голов и семь ассистов в 21 встрече.

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