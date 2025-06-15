Сэм Беннетт повторил редчайшее достижение Кубка Стэнли. В XXI веке такое делал один игрок
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В пятом матче финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». В ходе третьего периода гости впереди — 5:2. Их нападающий Сэм Беннетт отличился голом и вписал своё имя в историю НХЛ.
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12 0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06 0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12 1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24 1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10 2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47 2:5 Луостаринен – 58:41
Канадец благодаря этому голу продлил свою серию заброшенных шайб в гостевых встречах плей-офф НХЛ до шести матчей, став пятым игроком в истории плей-офф с такой продолжительной серией. Более длительную серию показывал лишь Брайн Пропп из «Филадельфии Флайерз» в 1989 году.
В XXI веке такую серию удавалось показать лишь Марку Шайфли из «Виннипег Джетс», он также забивал в шести гостевых матчах плей-офф подряд в 2018 году.
Напомним, в текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Беннетта 14 голов и семь ассистов в 21 встрече.
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