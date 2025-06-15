Бобровский стал вторым россиянином, одержавшим 60 побед за карьеру в плей-офф НХЛ

В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2.

Для голкипера «Флориды Пантерз» Сергей Бобровского эта игра стала 116-й в карьере в Кубках Стэнли. В них голкипер «пантер» одержал 60-ю кубковую победу, благодаря чему сегодня стал лишь вторым россиянином, который сумел достичь этой отметки.

Национальный рекорд принадлежит голкиперу «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому (67). Топ-3 замыкает завершивший карьеру Евгений Набоков (42).