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Сергей Бобровский вышел на 17-е место по победам в Кубке Стэнли

Сергей Бобровский вышел на 17-е место по победам в Кубке Стэнли
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В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» прринимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отметился в этой встрече 19 сейвами и одержал свою 60-ю победу в розыгрышах Кубка Стэнли, благодаря чему вышел на 17-е место по выигранным матчам за карьеру в плей-офф НХЛ, которое занимает Турк Брода, у которого те же 60 побед. Теперь они делят 17-ю строчку между собой.

Среди голкиперов, родившихся вне Северной Америки, Бобровский занимает по этому показателю четвёртое место, уступая соотечественнику Андрею Василевскому (67), чеху Доминику Гашеку (65) и шведу Хенрику Лундквисту (61).

Счёт в серии игр стал 3-2 в пользу «Флориды».

Бобровский с флагом России произнёс речь на чемпионском параде

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