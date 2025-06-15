«Флорида» повторила рекорд НХЛ по победам на выезде в одном розыгрыше Кубка Стэнли

В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» прринимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2.

Для команды Пола Мориса этот матч стал 10-м выигранным на чужой площадке в нынешнем плей-офф. Таким образом «Флорида» повторила рекорд НХЛ по победам на выезде в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Ранее столько же гостевых побед в одном кубковом походе в истории североамериканской лиги одерживали «Нью-Джерси Дэвилз» (1995, 2000), «Калгари Флэймз» (2004), «Лос-Анджелес Кингз» (2012), «Вашингтон Кэпиталз» (2018) и «Сент-Луис Блюз» (2019).