«Флорида» повторила рекорд НХЛ по победам на выезде в одном розыгрыше Кубка Стэнли
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В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» прринимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2.
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12 0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06 0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12 1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24 1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10 2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47 2:5 Луостаринен – 58:41
Для команды Пола Мориса этот матч стал 10-м выигранным на чужой площадке в нынешнем плей-офф. Таким образом «Флорида» повторила рекорд НХЛ по победам на выезде в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
Ранее столько же гостевых побед в одном кубковом походе в истории североамериканской лиги одерживали «Нью-Джерси Дэвилз» (1995, 2000), «Калгари Флэймз» (2004), «Лос-Анджелес Кингз» (2012), «Вашингтон Кэпиталз» (2018) и «Сент-Луис Блюз» (2019).
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