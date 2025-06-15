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Форвард «Флориды» Брэд Маршан установил рекорд века в финалах Кубка Стэнли

Форвард «Флориды» Брэд Маршан установил рекорд века в финалах Кубка Стэнли
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В Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил пятый матч серии финала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей площадки со счётом 5:2. Форвард гостей Брэд Маршан отметился дублем, вписав своё имя в историю лиги.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

Для канадского нападающего этот гол стал шестым в текущей финальной серии. В последний раз забить 6 или более голов в финалах Кубка Стэнли удалось Эсэ Тикканену в 1988 году. Таким образом, Маршан стал рекордсменом текущего тысячелетия по заброшенным шайбам в финальных сериях.

В нынешнем плей-офф у Маршана 10 голов и 10 ассистов в 22 играх.

Лучший снайпер в истории НХЛ

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