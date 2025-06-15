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Брэд Маршан вошёл в топ-10 игроков по победным голам за карьеру в плей-офф НХЛ

Брэд Маршан вошёл в топ-10 игроков по победным голам за карьеру в плей-офф НХЛ
Брэд Маршан
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В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» прринимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

В составе «пантер» дублем отметился нападающий Брэд Маршан. Второй гол канадского форварда оказался победным в этом матче, благодаря чем сам ветеран НХЛ вошёл в топ-10 игроков НХЛ по победным голам за карьеру в плей-офф. Сегодня Брэд забросил 16-ю победную шайбу в кубковых матчах, сравнявшись по этому показателю с Яромиром Ягром и Патриком Марло.

Рекорд НХЛ по этому показателю делят Уэйн Гретцки и Бретт Халл (по 24). Следом располагаются Клод Лемье и Джо Сакик (по 19). Больше Маршана победных голов также забили Морис Ришар и Джо Павелски (по 18), Гленн Андерсон, Майк Босси и Крис Друри (по 17).

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