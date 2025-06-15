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Маршан и Перри повторили возрастное достижение Гретцки и Халла в плей-офф НХЛ

Маршан и Перри повторили возрастное достижение Гретцки и Халла в плей-офф НХЛ
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В ночь с 14 на 15 июня на стадионе «Роджерс Плэйс» проходил пятый матч серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» прринимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:2.

В составе «пантер» дублем отметился 37-летний нападающий Брэд Маршан, за «нефтяников» точным броском отметился 40-летний форвард Кори Перри. Благодаря этим заброшенным шайбам оба ветерана НХЛ смогли достичь отметки в 10 точных бросков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, благодаря чему Маршан и Перри повторили возрастное достижение Уэйна Гретцки (1997) и Бретта Халла (2002) в плей-офф НХЛ.

Как сообщает StatsCentre, рекорд НХЛ по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли среди хоккеистов в возрасте 36+ лет принадлежит американцу Джо Павелски (13, 2020). На втором месте располагается Морис Ришар (11, 1958). Следом теперь идёт группа из четырёх игроков в состава Маршана, Гретцки, Халла и Перри.

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