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Брэд Маршан установил рекорд финалов Кубка Стэнли XXI века

Брэд Маршан установил рекорд финалов Кубка Стэнли XXI века
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Нападающий «Флорида Пантерз» Брэд Маршан, отличившийся дублем в пятом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2), установил рекорд финалов Кубка Стэнли в XXI веке. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

Таким образом, Маршан забил свой 13-й гол в карьере в финалах Кубка Стэнли. Никому в XXI веке не удавалось забросить столько шайб в финальных сериях плей-офф. Наибольшее число голов в финалах с 1994 года было забито Гленном Андерсоном из «Нью-Йорк Рейнджерс». Он отличился 12-ю шайбами.

В нынешнем сезоне в Кубке Стэнли Маршан забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

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