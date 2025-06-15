Брэд Маршан установил рекорд финалов Кубка Стэнли XXI века

Нападающий «Флорида Пантерз» Брэд Маршан, отличившийся дублем в пятом матче серии финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2), установил рекорд финалов Кубка Стэнли в XXI веке. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Таким образом, Маршан забил свой 13-й гол в карьере в финалах Кубка Стэнли. Никому в XXI веке не удавалось забросить столько шайб в финальных сериях плей-офф. Наибольшее число голов в финалах с 1994 года было забито Гленном Андерсоном из «Нью-Йорк Рейнджерс». Он отличился 12-ю шайбами.

В нынешнем сезоне в Кубке Стэнли Маршан забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

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