Сергей Бобровский повторил рекорд по числу побед в выездных матчах одного Кубка Стэнли

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал 10-ю выездную победу в матчах текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги, тем самым повторив рекорд по этому показателю в истории турнира. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Это произошло в пятом матчей финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2). До 36-летнего Бобровского 10 побед в рамках одного розыгрыша плей-офф НХЛ одерживали Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз», 2019), Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз», 2018), Джонатан Куик («Лос-Анджелес Кингз», 2012), Микка Кипрусофф («Калгари Флэймз», 2004), Мартин Бродо («Нью-Джерси Дэвилз», 2002, 1995).

Кроме того, по 10 побед в рамках одного сезона добывали и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») с Антоном Худобиным («Даллас Старз»), но это произошло в сезоне-2019/2020, когда матчи Кубка Стэнли проводились на нейтральных аренах и выездными они считаются лишь номинально.

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