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Сергей Бобровский повторил рекорд по числу побед в выездных матчах одного Кубка Стэнли

Сергей Бобровский повторил рекорд по числу побед в выездных матчах одного Кубка Стэнли
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал 10-ю выездную победу в матчах текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги, тем самым повторив рекорд по этому показателю в истории турнира. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

Это произошло в пятом матчей финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2). До 36-летнего Бобровского 10 побед в рамках одного розыгрыша плей-офф НХЛ одерживали Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз», 2019), Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз», 2018), Джонатан Куик («Лос-Анджелес Кингз», 2012), Микка Кипрусофф («Калгари Флэймз», 2004), Мартин Бродо («Нью-Джерси Дэвилз», 2002, 1995).

Кроме того, по 10 побед в рамках одного сезона добывали и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») с Антоном Худобиным («Даллас Старз»), но это произошло в сезоне-2019/2020, когда матчи Кубка Стэнли проводились на нейтральных аренах и выездными они считаются лишь номинально.

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