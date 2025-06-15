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15 июня главные новости спорта, футбол, результаты плей-офф НХЛ, НБА, теннис, результаты клубного чм, формула-1, UFC, Бобровский

«Флорида» в шаге от победы в Кубке Стэнли, стартовал клубный ЧМ. Главное к утру
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«Флорида Пантерз» уверенно обыграла в гостях «Эдмонтон Ойлерз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и находится в шаге от победы в турнире, американский «Интер Майами» со звёздным форвардом Лионелем Месси не смог обыграть египетский «Аль-Ахли» в матче открытия клубного чемпионата мира 2025 года, бывший чемпион Камару Усман из Нигерии победил американца Хоакина Бакли единогласным решением судей в главном бою на турнире UFC on ESPN 69. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Флорида» обыграла «Эдмонтон» и теперь в шаге от завоевания второго подряд Кубка Стэнли.
  2. «Интер Майами» с Месси не смог обыграть «Аль-Ахли» в матче открытия КЧМ-2025.
  3. 38-летний Камару Усман победил Хоакина Бакли на турнире UFC.
  4. Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады, Ферстаппен — второй, Пиастри — третий.
  5. Названы клубы НБА, в которые Кевин Дюрант хочет перейтиШэмс Чарания.
  6. Нападающий «Зенита» Луис Энрике заявил о желании вернуться в «Ботафого».
  7. Цунода потеряет 10 позиций на старте Гран-при Канады за обгон Пиастри под красными флагами.
  8. Портал FourFourTwo назвал команду величайших игроков всех времён, включив Роналду и Месси.
  9. Брэд Маршан установил рекорд финалов Кубка Стэнли XXI века.
  10. Рико Верхувен победил Артёма Вахитова единогласным решением на Glory 100.
  11. Анастасия Потапова вышла в финал квалификации турнира в Берлине.
  12. Сергей Бобровский вышел на 17-е место по победам в Кубке Стэнли.
  13. Стали известны подробности «кабального» брачного договора Яниса Тиммы с Анной Седоковой.
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