«Флорида» в шаге от победы в Кубке Стэнли, стартовал клубный ЧМ. Главное к утру

«Флорида Пантерз» уверенно обыграла в гостях «Эдмонтон Ойлерз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и находится в шаге от победы в турнире, американский «Интер Майами» со звёздным форвардом Лионелем Месси не смог обыграть египетский «Аль-Ахли» в матче открытия клубного чемпионата мира 2025 года, бывший чемпион Камару Усман из Нигерии победил американца Хоакина Бакли единогласным решением судей в главном бою на турнире UFC on ESPN 69. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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