«Флорида» в шаге от победы в Кубке Стэнли, стартовал клубный ЧМ. Главное к утру
«Флорида Пантерз» уверенно обыграла в гостях «Эдмонтон Ойлерз» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ и находится в шаге от победы в турнире, американский «Интер Майами» со звёздным форвардом Лионелем Месси не смог обыграть египетский «Аль-Ахли» в матче открытия клубного чемпионата мира 2025 года, бывший чемпион Камару Усман из Нигерии победил американца Хоакина Бакли единогласным решением судей в главном бою на турнире UFC on ESPN 69. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Флорида» обыграла «Эдмонтон» и теперь в шаге от завоевания второго подряд Кубка Стэнли.
- «Интер Майами» с Месси не смог обыграть «Аль-Ахли» в матче открытия КЧМ-2025.
- 38-летний Камару Усман победил Хоакина Бакли на турнире UFC.
- Расселл выиграл квалификацию Гран-при Канады, Ферстаппен — второй, Пиастри — третий.
- Названы клубы НБА, в которые Кевин Дюрант хочет перейти — Шэмс Чарания.
- Нападающий «Зенита» Луис Энрике заявил о желании вернуться в «Ботафого».
- Цунода потеряет 10 позиций на старте Гран-при Канады за обгон Пиастри под красными флагами.
- Портал FourFourTwo назвал команду величайших игроков всех времён, включив Роналду и Месси.
- Брэд Маршан установил рекорд финалов Кубка Стэнли XXI века.
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- Сергей Бобровский вышел на 17-е место по победам в Кубке Стэнли.
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