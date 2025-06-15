Сергей Бобровский высказался об игре Брэда Маршана в текущем плей-офф

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался об игре нападающего Брэда Маршана в текущем плей-офф. В нынешнем сезоне в Кубке Стэнли Маршан забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

«Он играет потрясающе, он наш лидер. Он забивал для нас большие голы, и сегодня приложил чертовски много усилий», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

В пятом матче финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» Маршан отметился дублем. Канадский нападающий забил шесть голов в текущей финальной серии. В последний раз забить шесть или более голов в финалах Кубка Стэнли удалось Эсе Тикканену в 1988 году. Таким образом, Маршан стал рекордсменом текущего тысячелетия по заброшенным шайбам в финальных сериях.