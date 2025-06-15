Сергей Бобровский высказался об игре Брэда Маршана в текущем плей-офф
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался об игре нападающего Брэда Маршана в текущем плей-офф. В нынешнем сезоне в Кубке Стэнли Маршан забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12 0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06 0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12 1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24 1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10 2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47 2:5 Луостаринен – 58:41
«Он играет потрясающе, он наш лидер. Он забивал для нас большие голы, и сегодня приложил чертовски много усилий», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.
В пятом матче финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» Маршан отметился дублем. Канадский нападающий забил шесть голов в текущей финальной серии. В последний раз забить шесть или более голов в финалах Кубка Стэнли удалось Эсе Тикканену в 1988 году. Таким образом, Маршан стал рекордсменом текущего тысячелетия по заброшенным шайбам в финальных сериях.
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