Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский высказался об игре Брэда Маршана в текущем плей-офф

Сергей Бобровский высказался об игре Брэда Маршана в текущем плей-офф
Комментарии

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался об игре нападающего Брэда Маршана в текущем плей-офф. В нынешнем сезоне в Кубке Стэнли Маршан забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

«Он играет потрясающе, он наш лидер. Он забивал для нас большие голы, и сегодня приложил чертовски много усилий», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

В пятом матче финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» Маршан отметился дублем. Канадский нападающий забил шесть голов в текущей финальной серии. В последний раз забить шесть или более голов в финалах Кубка Стэнли удалось Эсе Тикканену в 1988 году. Таким образом, Маршан стал рекордсменом текущего тысячелетия по заброшенным шайбам в финальных сериях.

Материалы по теме
Маршан уничтожил «Эдмонтон» двумя шедеврами! «Флорида» — в шаге от Кубка Стэнли!
Видео
Маршан уничтожил «Эдмонтон» двумя шедеврами! «Флорида» — в шаге от Кубка Стэнли!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android