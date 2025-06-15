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Морис отметил игру Бобровского в победном пятом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»

Морис отметил игру Бобровского в победном пятом матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал победу в пятом матче финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) и отметил игру российского вратаря Сергея Бобровского. Россиянин пропустил две шайбы, отразив 19 бросков.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

«Я думаю, что Сергей в первые 10 минут подвергся жёсткому испытанию. Соперник вышел на матч заряженным, они быстро проходили нейтральную зону. Было пару раз, когда Бобу пришлось сделать пару важных сейвов. Если вы играете на выезде и можете удержать стадион от взрыва эмоций в первые 10 минут, это будет очень важно для достижения победы.

Я не думаю, что сегодня была большая разница в игре команд. Всё решалось на каждом сантиметре льда, в единоборствах. От соперника в любой момент может исходить опасность. Вы должны быть на фут лучше, на два фута лучше, немного лучше работать клюшкой, и прочие мелочи», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

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