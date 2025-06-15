Маршан: наслаждаюсь моментом, эта «Флорида» — особенная команда

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан поделился эмоциями от игры в своём четвёртом финале Кубка Стэнли. Форвард является обладателем главного трофея НХЛ в составе «Бостон Брюинз» в 2011 году.

«Как я уже много раз говорил, пытаюсь наслаждаться моментом. Это довольно особенная команда, частью которой я являюсь, и мне очень весело. Это особенное время, особые воспоминания, которые останутся с нами навсегда. Я не особо нервничаю, просто взволнован. Мои голы? Иногда тебе просто везёт. Иногда ты получаешь отскоки. Иногда нет.

Мы ещё не выиграли Кубок. Речь идёт о процессе. Это всё, о чём мы будем беспокоиться, процесс, структура. Поэтому мы рассмотрим несколько вещей и подготовимся к следующей игре», — цитирует Маршана пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне в Кубке Стэнли Маршан забил 10 голов и сделал 10 результативных передач.