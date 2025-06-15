«Мы знаем, что можем это сделать». Форвард «Эдмонтона» — о 2-3 в серии с «Флоридой»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс оценил поражение в пятом матче финальной серии с «Флоридой Пантерз» (2:5, 2-3).
«Очевидно, это не тот результат, на который мы рассчитывали. Но мы не собираемся обвинять друг друга, и мы всегда будем стараться изо всех сил, чтобы вернуться в игру, но иногда это сложнее, чем в другие вечера. Мы едем во Флориду с работой, которую нужно сделать, и мы сделаем всё возможное, чтобы её выполнить.
Мы знаем, что можем это сделать. Вопрос только в том, чтобы выйти на лёд и найти способ сделать это. Очевидно, что это будет нашим самым сложным испытанием. Мы перезагрузимся и будем двигаться дальше, но мы уверены в себе и в том, что сможем выполнить работу, но это гораздо легче сказать, чем сделать. Нужно идти и делать это, поэтому мы с нетерпением ждём следующего матча», — цитирует Ньюджент-Хопкинса пресс-служба клуба.
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