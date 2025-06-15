Главный тренер «Эдмонтона»: нам нужно выиграть два матча, и мы верим в свои силы

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох оценил поражение в пятом матче финальной серии с «Флоридой Пантерз» (2:5, 2-3).

«Я думаю, что мы отлично начали матч. Мы пропустили два гола после выигранных вбрасываний, соперник моментально забивал нам голы. Мы хорошо играли в атаке, шли в форчек, но пропустили шайбы в свои ворота. Первые 10 минут периода мы играли хорошо. Во втором периоде у нас также была парочка хороших моментов, но соперник плотно играл в обороне и не давал многое создать у своих ворот.

Нам нужно выиграть следующие две игры, и мы уверены, что сможем это сделать. Мы уже проходили через сложные ситуации, и это просто ещё одна из тех, которую мы преодолеем», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.