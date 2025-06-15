Главный тренер «Эдмонтона»: нам нужно выиграть два матча, и мы верим в свои силы
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох оценил поражение в пятом матче финальной серии с «Флоридой Пантерз» (2:5, 2-3).
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12 0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06 0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12 1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24 1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10 2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47 2:5 Луостаринен – 58:41
«Я думаю, что мы отлично начали матч. Мы пропустили два гола после выигранных вбрасываний, соперник моментально забивал нам голы. Мы хорошо играли в атаке, шли в форчек, но пропустили шайбы в свои ворота. Первые 10 минут периода мы играли хорошо. Во втором периоде у нас также была парочка хороших моментов, но соперник плотно играл в обороне и не давал многое создать у своих ворот.
Нам нужно выиграть следующие две игры, и мы уверены, что сможем это сделать. Мы уже проходили через сложные ситуации, и это просто ещё одна из тех, которую мы преодолеем», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.
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