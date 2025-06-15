Беннетт — о предстоящем 6-м матче финала с «Эдмонтоном»: это будет самая сложная игра
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт прокомментировал победу в пятом матче серии с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2, 3-2). Действующие обладатели Кубка Стэнли находятся в одной победе от второго подряд чемпионства.
НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12 0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06 0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12 1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24 1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10 2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47 2:5 Луостаринен – 58:41
«Одержать победу в решающем матче серии будет невероятно тяжело. Это момент, о котором ты думаешь всю свою жизнь. Он у тебя в голове. Я думаю, мы можем просто извлечь урок из прошлогоднего опыта. Это отличная возможность, но мы не будем забегать вперёд. Это будет самая сложная игра, мы это знаем. Работа ещё не сделана», — цитирует Беннетта пресс-служба клуба.
Шестой матч серии пройдёт в ночь на 18 июня на домашней площадке «Флориды».
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