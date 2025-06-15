Беннетт — о предстоящем 6-м матче финала с «Эдмонтоном»: это будет самая сложная игра

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт прокомментировал победу в пятом матче серии с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2, 3-2). Действующие обладатели Кубка Стэнли находятся в одной победе от второго подряд чемпионства.

«Одержать победу в решающем матче серии будет невероятно тяжело. Это момент, о котором ты думаешь всю свою жизнь. Он у тебя в голове. Я думаю, мы можем просто извлечь урок из прошлогоднего опыта. Это отличная возможность, но мы не будем забегать вперёд. Это будет самая сложная игра, мы это знаем. Работа ещё не сделана», — цитирует Беннетта пресс-служба клуба.

Шестой матч серии пройдёт в ночь на 18 июня на домашней площадке «Флориды».