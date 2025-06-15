«Я обалдел, когда агент назвал сумму». Протас — о зарплате в «Вашингтоне»

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о своём контракте со столичным клубом. Срок действующего соглашения игрока с кэпхитом $ 3,375 млн рассчитан до конца сезона-2028/2029.

– Алексей Протас, кажется, единственный хоккеист в мире, спросивший у своего агента, когда узнал о зарплате по будущему контракту: «А что так много?»

– Думаю, всё же не единственный. Я был удивлён, потому что при обсуждении потенциального контракта в голове у меня была другая сумма. И когда Дэн [Мильштейн] назвал мне другую, то я обалдел. Не ожидал такого поворота. Но понимал, что такие деньги надо отрабатывать, это серьёзная ответственность, и надо держать уровень, — приводит слова Протаса белорусский портал Betnews.by.