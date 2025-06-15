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Сергей Бобровский оценил победу «Флориды» в 5-м матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»

Сергей Бобровский оценил победу «Флориды» в 5-м матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил победу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2, 3-2) и отметил игру в обороне партнёров по команде.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

«Я думаю, что ребята проделали потрясающую работу в обороне. Они не уступали в катании и в борьбе за шайбу. При игре в меньшинстве это было, наверное, самое большое количество заблокированных бросков, которое я когда-либо видел. Так что ребята великолепно проявили себя при игре в обороне», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Игроки «Флориды» в общей сложности заблокировали 17 бросков соперника. Шестой матч серии пройдёт в ночь на 18 июня на домашней площадке «Пантерз».

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