Сергей Бобровский оценил победу «Флориды» в 5-м матче финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил победу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2, 3-2) и отметил игру в обороне партнёров по команде.

«Я думаю, что ребята проделали потрясающую работу в обороне. Они не уступали в катании и в борьбе за шайбу. При игре в меньшинстве это было, наверное, самое большое количество заблокированных бросков, которое я когда-либо видел. Так что ребята великолепно проявили себя при игре в обороне», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Игроки «Флориды» в общей сложности заблокировали 17 бросков соперника. Шестой матч серии пройдёт в ночь на 18 июня на домашней площадке «Пантерз».