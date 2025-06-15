Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Райнхарт рассказал об игре против звена Коннора Макдэвида в финале Кубка Стэнли

Райнхарт рассказал об игре против звена Коннора Макдэвида в финале Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт рассказал об игре против звена капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в финале Кубка Стэнли. Форвард «нефтяников» сумел набрать первое очко в равных составах лишь в пятом матче серии, отметившись голом.

НХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Маршан (Лунделль) – 09:12     0:2 Беннетт (Ткачук) – 18:06     0:3 Маршан (Луостаринен) – 45:12     1:3 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 47:24     1:4 Райнхарт (Барков) – 48:10     2:4 Перри (Драйзайтль, Нурс) – 56:47     2:5 Луостаринен – 58:41    

«Это командная работа, чтобы защищаться против таких парней. Мы знали, что на протяжении всей серии нам предстоит столкнуться с трудностями. Никого в нашей раздевалке на самом деле не волнует, кто будет лидером в конкретном матче. Просто вопрос в том, кто проявит себя в нужное время.

Чем чаще вы оказываетесь в такой ситуации, тем комфортнее вам будет. Мы очень хорошо управляли моментом на протяжении всего плей-офф. Речь идёт о том, чтобы сосредоточиться на одном матче. Мы сделали то, что планировали сделать сегодня. Теперь речь идёт о восстановлении и возвращении к следующей игре через пару дней», — цитирует Райнхарта пресс-служба клуба.

Шестой матч серии пройдёт в ночь на 18 июня. Текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды».

Материалы по теме
Маршан уничтожил «Эдмонтон» двумя шедеврами! «Флорида» — в шаге от Кубка Стэнли!
Видео
Маршан уничтожил «Эдмонтон» двумя шедеврами! «Флорида» — в шаге от Кубка Стэнли!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android