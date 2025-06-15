Райнхарт рассказал об игре против звена Коннора Макдэвида в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт рассказал об игре против звена капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида в финале Кубка Стэнли. Форвард «нефтяников» сумел набрать первое очко в равных составах лишь в пятом матче серии, отметившись голом.

«Это командная работа, чтобы защищаться против таких парней. Мы знали, что на протяжении всей серии нам предстоит столкнуться с трудностями. Никого в нашей раздевалке на самом деле не волнует, кто будет лидером в конкретном матче. Просто вопрос в том, кто проявит себя в нужное время.

Чем чаще вы оказываетесь в такой ситуации, тем комфортнее вам будет. Мы очень хорошо управляли моментом на протяжении всего плей-офф. Речь идёт о том, чтобы сосредоточиться на одном матче. Мы сделали то, что планировали сделать сегодня. Теперь речь идёт о восстановлении и возвращении к следующей игре через пару дней», — цитирует Райнхарта пресс-служба клуба.

Шестой матч серии пройдёт в ночь на 18 июня. Текущий счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды».